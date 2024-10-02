Красноярский край вошел в топ-3 российских регионов по количеству библиотек

Красноярский край находится на третьем месте в России по количеству библиотек. Как рассказали специалисты Красноярскстата, за книгами читатели приходят в 1141 заведение, где на полках стоят 18 миллионов различных книг и документов.
Всего в библиотеки записаны 1,4 миллиона жителей региона.
Отмечается, что в соседней Хакасии 210 библиотек (читательский билет получили 210 тысяч человек), а в Туве — 173 (в заведения записаны 162 тысячи жителей).
Ранее мы писали, что Красноярск занял 29-е место в топе городов страны по уровню зарплат.