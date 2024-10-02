Машков рассказал о предстоящих премьерах в «Современнике»

«Два коллектива должны присмотреться друг к другу и действовать в одном направлении. Я почти семь лет занимаюсь Театром Олега Табакова и театральным колледжем. И достаточно хорошо знаю эти два коллектива. С “Современником” я тоже отлично знаком. Но пока не было достаточно времени, чтобы со всеми встретиться лично и услышать вас», — сообщил Машков.