Историю России в омских школах будут преподавать по-новому

«Есть понимание того, что в ближайшем будущем история России в школах будет преподаваться по новым учебникам. Этот процесс запущен в школах с 2023 года, в 2025 году будет издана вся линейка новых учебников по истории России», — отметил министр.
Иван Кротт также уточнил, что профориентационной работе в школах тоже уделяется большое внимание.
«С этого года школьники чаще станут выезжать на ведущие предприятия. Важно детям показать на практике, как работают наши сельскохозяйственные комплексы, промышленные предприятия, чтобы уже сегодня ребята сориентировались, чем хотят заниматься в будущем», — пояснил глава ведомства.