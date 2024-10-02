В Башкирии назвали города и районы с самой большой смертностью от отравления алкоголем

Роспотребнадзор Башкирии назвал города и районы республики с самой большой смертностью от отравления алкоголем.
Согласно данным ведомства, за первые восемь месяцев текущего года уровень смертности из-за отравления спиртным составил 18,4 на 100 тысяч населения. Если сравнивать с аналогичным периодом в 2023-м, то можно заметить снижение показателя, поскольку он тогда составлял 22,4 на 100 тысяч жителей.
Наибольшее число летальных исходов от отравления алкоголем было зафиксировано в Уфе (231 случай), Стерлитамаке (91) Белорецке (83), Октябрьском (38), Туймазах (25), а также в Белорецком (41), Туймазинском (17), Бураевском (17), Татышлинском (16), Архангельском (15), Стерлитамакском (14) и Уфимском (12) районах.
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