В Башкирии назвали города и районы с самой большой смертностью от отравления алкоголем

Согласно данным ведомства, за первые восемь месяцев текущего года уровень смертности из-за отравления спиртным составил 18,4 на 100 тысяч населения. Если сравнивать с аналогичным периодом в 2023-м, то можно заметить снижение показателя, поскольку он тогда составлял 22,4 на 100 тысяч жителей.