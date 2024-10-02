Омский фонд ОМС остался без руководителя

Вчера, 1 октября, уволился со своего поста 68-летний руководитель омского фонда ОМС Владимир Спинов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.
Как указано в документе, Спинов ушел в отставку по собственной инициативе. Он занимал эту должность с 2012 года, ранее работал на руководящих должностях в системе здравоохранения Омской области.
Также за плечами Владимира Спинова неплохая политическая карьера. Он дважды избирался депутатом Горсовета, также Спинов входил в депутатский корпус Заксобрания.
О том, кто сменит его на посту руководителя фонда, пока не сообщается.