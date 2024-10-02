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Омский фонд ОМС остался без руководителя

Владимир Спинов покинул свой пост.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 1 октября, уволился со своего поста 68-летний руководитель омского фонда ОМС Владимир Спинов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Как указано в документе, Спинов ушел в отставку по собственной инициативе. Он занимал эту должность с 2012 года, ранее работал на руководящих должностях в системе здравоохранения Омской области.

Также за плечами Владимира Спинова неплохая политическая карьера. Он дважды избирался депутатом Горсовета, также Спинов входил в депутатский корпус Заксобрания.

О том, кто сменит его на посту руководителя фонда, пока не сообщается.