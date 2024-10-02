Переселенцы-староверы учатся спасать жизни

«Постепенно жители посёлка поняли, что современная медицина доступна и нужна. Скорая помощь из-за отдалённости может ехать от 40 минут до часа. А иногда бывает, что первую помощь пострадавшему надо оказать быстро, до прибытия бригады. Поэтому важно было провести тренинги, чтобы люди могли действовать смело и уверенно до прибытия врачей», — рассказывает и. о. главного врача станции Скорой медицинской помощи Владивостока Дмитрий Бондарчук.