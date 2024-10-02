Переселенцы-староверы учатся спасать жизни

Они поставили задачу — обучить навыкам первой помощи старообрядцев. Специалисты показали на практике алгоритмы помощи в особо опасных состояниях.
В глуши
Больше 70 староверов проживает в обособленном поселении села Дерсу Красноармейского района. Живут они достаточно замкнуто. В свой мир не часто пускают посторонних. Сначала люди из общины не признавали официальную медицину. Исцелялись с помощью веры и народных средств.
Но половина староверов из таёжного поселка — дети. Они нуждаются в регулярном медицинском осмотре. Приморские врачи всё чаще стали навещать поселенцев.
«Постепенно жители посёлка поняли, что современная медицина доступна и нужна. Скорая помощь из-за отдалённости может ехать от 40 минут до часа. А иногда бывает, что первую помощь пострадавшему надо оказать быстро, до прибытия бригады. Поэтому важно было провести тренинги, чтобы люди могли действовать смело и уверенно до прибытия врачей», — рассказывает и. о. главного врача станции Скорой медицинской помощи Владивостока Дмитрий Бондарчук.
Староверы из Дерсу собрались в администрации Новопокровки, чтобы перенять опыт врачей и задать наболевшие вопросы. Пришли в праздничных нарядах, как на важное событие. В первую очередь интересовались, почему именно им устроили такое мероприятие.
«Причин достаточно — этому способствует проживание вблизи дикой природы, особенности климата, местной фауны, — продолжает Дмитрий Бондарчук. — Травмы, внезапные заболевания, укусы насекомых и змей, утопление, перегрев или охлаждение. На каждое тяжёлое состояние есть алгоритм действия».
В ходе тренинга участники получили много новых знаний. Акцент был сделан на особенности местной флоры и фауны, которая имеет свои особенности.
Дело в том, что община староверов активно пополняется нашими соотечественниками из-за рубежа. В основном из Южной Америки.
Всего с 2009 года в Приморье переселилось 55 семей по программе переселения. В крае им оказывают всестороннюю поддержку, помогают грантами и субсидиями для развития крестьянско-фермерского хозяйства.
По словам главврача скорой Владивостока, староверы принимают медицинскую помощь абсолютно адекватно.
«Это образованные, глубоко верующие люди, с традициями, историей. Нам с ними было просто найти общий язык», — добавили специалисты Медицины катастроф.
Здоровье начинается с головы
Ещё один тренинг по оказанию первой помощи прошёл в селе Жариково Пограничного муниципального округа.
«Любому пострадавшему или заболевшему без ущерба для его здоровья необходимо получить сначала первую помощь, потом уже — медицинскую», — считает зам. главного врача по медицинской части КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока» Владислав Костылев.
Со староверами он занимался больше четырёх часов. Хорошим подспорьем для тренеров стали специальные тренажёры-манекены — так намного проще переходить от теории в практике — попробовать сделать массаж сердца, найти пульс, определить дыхание.
Кстати, о крепости тела и духа староверов ходят легенды. Казачий священник, настоятель старообрядческой церкви в Суходоле Елисей Елисеев поведал — здоровье любого старообрядческого рода, семьи начинается с головы.
«Иоанн Златоуст говорил — талант врачевания дан от Бога. Поэтому, если человек, отказываясь от врачей, умирает, его можно приравнять к самоубийце. Однако есть другое выражение: прежде чем идти к врачу телесному, необходимо позаботиться о душе», — пояснил священник.
Врачи подтверждают: свежий воздух, физический труд, натуральные продукты — всё это повышает иммунитет переселенцев.
Старообрядческие семьи — многодетные, женщины рожают часто, их направляют в больницы, роддома и перинатальные центры Приморья согласно маршрутизации. Важно, чтобы эти люди чувствовали себя здоровыми.
На этих выходных в Приморье прибыла ещё одна семья староверов из Бразилии. До этого, в июле, оттуда же приехали супруги Гуськовы. Более 100 лет назад их прадеды вынужденно уехали из страны. А теперь глава семейства Порфирий, его жена Минадора и дети: Анфиан, Елисавета и Евсевия — наконец вернулись на родину. «Было страшно. В такую даль ехать. Ещё с маленькими детьми. Думала, что не сумею, а потом собрались как-то, приехали», — призналась Минадора Гуськова. В Приморье семьи выбирают участки земли в разных районах. В основном староверы-переселенцы занимаются сельским хозяйством, животноводством, шитьём одежды.