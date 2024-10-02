Жителей Перми предупредили о распространении опасного сорняка

Высота этого растения может достигать 180 сантиметров, ее корень проникает в почву на глубину 4 метров. Растение может давать до 40 тысяч семян. В «ГорЗеленСтрой» предупреждают, что пыльца амброзии является сильным аллергеном, который может вызвать анафилактический шок или отек Квинке.