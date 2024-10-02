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Жителей Перми предупредили о распространении опасного сорняка

Пыльца амброзии может вызвать анафилактический шок или отек Квинке.

Источник: Соцсети

В Перми начал распространяться один из самых вредоносных сорняков и опасных аллергенов в растительном мире — амброзия полыннолистная. Об этом сообщили в «ГорЗеленСтрой».

Растение уже расселилось на территории овощного рынка в Застровке, а также на некоторых участках улиц Мира, Советской Армии, Чайковского. Есть захваченные этим растением участки и в Черняевском лесу.

Родиной сорняка является американский континент. На территорию СССР попало в 1960 — 1970-х годах из Крыма. Амброзия чрезвычайно живуча и плодовита. Она хорошо переносит затопление, а при скашивании быстро восстанавливается и дает еще больше побегов.

Высота этого растения может достигать 180 сантиметров, ее корень проникает в почву на глубину 4 метров. Растение может давать до 40 тысяч семян. В «ГорЗеленСтрой» предупреждают, что пыльца амброзии является сильным аллергеном, который может вызвать анафилактический шок или отек Квинке.

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