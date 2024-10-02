Пляж в городе: летом около 900 тысяч человек посетили бассейны под открытым небом в Москве

А пока жители столицы могут выбрать самый комфортный открытый летний бассейн прошедшего сезона. Голосование проходит в проекте «Активный гражданин». На сегодня в нем приняли участие уже более 220 тысяч москвичей. Сейчас лидируют зоны отдыха в парке «Сокольники», Измайловском парке и «Серебряном бору». Тройка лучших фестивальных площадок с летними бассейнами — в Теплом Стане, Тропарево-Никулине и Вешняках.