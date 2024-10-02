Правнук Левитана рассказал о работе знаменитого диктора

«Сталин сразу позвонил Константину Мальцеву в Радиокомитет и сказал, что хочет, чтобы этот голос завтра на съезде партии читал его доклад по радио. Глава государства не знал, что это молодой стажер, которому 19 лет. Мальцев отказать не мог. На следующий день они пришли к Левитану и повели его в радиокомнату. Пять часов он читал без единой ошибки, после этого его уже никто не мог назвать Юра-Труба. Теперь Левитана называли ЮрБор, или Юрий Борисович. По сути, тот самый ночной эфир сделал его главным голосом Кремля», — отметил он.