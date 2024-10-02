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В Волгограде 2 октября временно отключат электричество в 3 районах

В нескольких частях города-героя пройдут профилактические работы на сетях.

В среду, 2 октября, подачу электроэнергии ограничат в трех районах. В зону отключения попадают дома в Ворошиловском, Дзержинском и Тракторозаводском районе.

В самой северной части города абоненты останутся без света на 8 часов — с 9.00 до 17.00:

  • в домах № 4, 6, 8, 10 по ул. Демьяна Бедного;
  • домах № 41 и 45 по ул. Ополченской;
  • доме № 8 по ул. Андреева;
  • в доме № 7 по ул. Патриса Лумумбы.

C 9.00 до 13.00 коммунальной услуги не будет в доме № 2а по ул. Демьяна Бедного.

В Дзержинском районе с 14.00 до 17.00 обесточат следующие дома:

  • № 102, 114, 116 по ул. Ангарской;
  • № 8, 10 по ул. Маршала Рыбалко.

С 9.00 до 17.00 подачу ресурса приостановят в дом № 140 по ул. Исторической.

В Ворошиловском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 в доме № 32 по ул. Клинской.

ЖКХ