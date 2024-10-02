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Синоптики предупредили о ночных заморозках до −7 градусов

В регионе резко похолодало. Ещё накануне днём столбики уличных термометров поднимались выше +20 градусов. Однако в среду, 2 октября, максимум, чего можно ждать на улице — это +11…+16. А по ночам и вовсе обещают заморозки до −7. Подробнее об этом, а также о том, готовиться ли к осадкам в ближайшие дни, сообщили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Трентоне: +15° 2 м/с 87% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Pchela.News

До конца недели синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Причём в среду облаков будет заметно меньше. Ночные минусовые температуры ожидаются уже не только в горах и низинах — повсеместно. Северный и северо-восточный ветер в среду периодами будет ощутимым, до 14 метров в секунду. А потом стихнет почти до полного штиля.

Практически такой же прогноз и для Челябинска: днём — от +11 до +16, по ночам — от +1 до −1 градуса. А впереди маячат и дожди — осадки доберутся до города уже в выходные.

А репетиция зимы в регионе уже прошла: в ночь на 23 сентября на Дальнем Таганае выпал первый в этом сезоне снег. После этого стартовал отопительный сезон. Поэтапное включение тепла начали более чем в 30 муниципалитетах. А со вторника отопление начали подавать и в домах Челябинска.

Для тех, кто хочет в период гриппа и простуды оставаться здоровым, в Роспотребназдоре рассказали о «витаминной бомбе», о полезных свойствах имбиря и о том, как гранат поможет противостоять насморку и прочим сезонным недомоганиям, а в Минздраве — о том, какой чай поможет поправить здоровье, особенно пожилым людям.