Синоптики предупредили о ночных заморозках до −7 градусов

В регионе резко похолодало. Ещё накануне днём столбики уличных термометров поднимались выше +20 градусов. Однако в среду, 2 октября, максимум, чего можно ждать на улице — это +11…+16. А по ночам и вовсе обещают заморозки до −7. Подробнее об этом, а также о том, готовиться ли к осадкам в ближайшие дни, сообщили в местном отделении Гидрометцентра.