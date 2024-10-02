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Полиция установила личность омички, выгуливающей ребенка на поводке

Семья характеризуется как благополучная.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция нашла омичку, которая выгуливала на поводке своего ребенка. Напомним, шокирующее видео появилось в соцсетях вчера.

На кадрах по спортивной площадке ползал маленький ребенок, мать при этом держала его за поводок, а рядом резвился пес.

По данному факту омская полиция организовала проверку.

«Личность омички установлена, семья проверена — характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах», — сообщили в УМВД по Омской области.