Полиция установила личность омички, выгуливающей ребенка на поводке

Омская полиция нашла омичку, которая выгуливала на поводке своего ребенка. Напомним, шокирующее видео появилось в соцсетях вчера.
На кадрах по спортивной площадке ползал маленький ребенок, мать при этом держала его за поводок, а рядом резвился пес.
По данному факту омская полиция организовала проверку.
«Личность омички установлена, семья проверена — характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах», — сообщили в УМВД по Омской области.