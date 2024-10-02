Вернисаж, оратория, балаган. Что послушать и посмотреть в Нижнем Новгороде

Вернуться в лето.
У члена Союза фотохудожников России москвички Маргариты Фединой довольно узкая профессиональная специализация — историческая архитектура. Она автор более чем 30 книг об архитектуре России
До 13 октября в Доме архитектора в рамках Х Международного фотографического фестиваля «Волжская биеннале-2024» работает выставка Маргариты Фединой «Лето под Питером» (6+). Это 36 чёрно-белых фотографий, сделанных в 2015—2022 годах.
Маргарита Федина при помощи творческих техник как бы переносит посетителей в красивый и сказочный мир, отличающийся от реальности. Например, камера у мастера цифровая, но переделанная. «Снят фильтр, отсекающий инфракрасный спектр, поставлен фильтр, отсекающий видимый спектр», — поясняет Маргарита. В итоге солнечный день становится контрастным, а облачный — нежно-серебряным.
На два лада.
Около 300 работ 175 нижегородских авторов собрал традиционный «Осенний вернисаж — 2024» (0+) в корпусе Нижегородского художественного музея «НГХМ/Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского.
В каждом городе губернии есть свои удивительные живописные таланты. Основная тема произведений — конечно, осень, удивительное время для подведения итогов и поиска новых смыслов.
Кроме того, впервые в корпусе НГХМ/Русское искусство (Дом губернатора) — экспозиция, посвящённая семейной теме в живописи «Два лада: семья в русском искусстве XVIII — ХХ веков» (6+). Вечная тема семьи была близка многим выдающимся русским художникам. Некоторые работы по ней становились знаковыми для автора и русского искусства в целом. Всего «Два лада» объединили около 60 произведений, они изображают семейные будни и праздники, знаковые события и драмы, раскрывают трогательные детские образы. Здесь можно увидеть полотна Василия Тропинина, Константина Маковского, Виктора Васнецова, Владимира Боровиковского, Зинаиды Серебряковой.
Три часа с Бахом.
Новый концертный сезон Нижегородская филармония имени Ростроповича открывает грандиозным творением эпохи барокко — ораторией для солистов, хора и оркестра «Страсти по Матфею» (6+) Иоганна Себастьяна Баха.
На сцене Кремлёвского концертного зала «Страсти по Матфею» впервые прозвучали более 60 лет назад. Вообще же первое исполнение оратории состоялось в лейпцигской церкви святого Фомы в Великую пятницу 1727 года. Затем «Страсти по Матфею» утихли на целое столетие.
Произведение объявили музыкальным шедевром лишь в XIX веке. По мнению критиков, эта оратория включает весь композиторский арсенал Баха и опыт немецкого барокко с его личной сосредоточенностью на переживании евангельских текстов и веры в Бога как таковой.
И вот в преддверии 340-летнего юбилея Баха Нижегородская филармония вновь обращается к шедевру композитора. Грандиозное трёхчасовое размышление на тему страстей Христовых прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии с участием камерного хора «Нижний Новгород», Хора мальчиков и Хора юношей Нижегородского хорового колледжа, а также солистов музыкальных театров Москвы.
Заглянуть за кулисы.
Театры редко пускают в своё закулисье посторонних, но пьеса современного американского драматурга Чарльза Мори «Балаган» (16+) предлагает это сделать. Мори описал свой опыт работы в летнем театре «Балаган» в штате Нью-Хэмпшир. Здание театра — бывший коровник, сарай, продуваемый всеми ветрами, но всяким летним вечером вот уже сто лет там происходит магия искусства. «Балаган» — театр бедный, но репертуарный, и остаются в нём только настоящие энтузиасты, для которых искусство важнее денег, потому что денег, как правило, нет.
Это спектакль о том театре, который нам обычно не виден. В спектакле много юмора, нелепых ситуаций и трогательных диалогов. Постепенно комедия положений перерастает в спектакль о любви и верности искусству, о торжестве добра, о нежной и непобедимой власти театра над душами людей.
Премьеру «Балагана» подготовил театр «Комедiя», она запланирована на 16 и 22 октября.
Одной крови.
Смелый маленький мальчик, потерявшийся в джунглях, вожак волков Акела, жестокий тигр Шер-Хан, заботливый медведь Балу и мудрый удав Каа — эти персонажи знакомы и любимы с детства. Каждый раз, читая великое произведение Редьярда Киплинга, дети и взрослые задаются одними и теми же вопросами. Выживет ли Маугли в чужом для себя мире? Поможет ли мальчику кто-нибудь? Джунгли — это просто тропический лес или особый мир со своими жёсткими законами? Законами джунглей…
История про Маугли оказалась на все времена. И сейчас пропасть в джунглях, особенно в каменных, можно очень легко. И тогда не помогут гаджеты, выручит лишь собственная смекалка и сила духа.
16 октября Нижегородский театр юного зрителя покажет нижегородцам «Маугли» (6+) — премьеру сезона 2024/25 года.
Загадки «чёрных дыр».
Сверхмассивные «чёрные дыры» во Вселенной тяжелее Солнца в миллиарды раз, а их происхождение до конца так и не изучено. Считается, что сверхмассивные «чёрные дыры» играют важную роль в эволюции галактик, а ещё они обладают способностью влиять на пространство и время.
Целую полнокупольную программу о них (12+) создал Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко. Насыщенный видеоряд дополнен рассказом лектора об удивительных явлениях.