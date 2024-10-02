Вернисаж, оратория, балаган. Что послушать и посмотреть в Нижнем Новгороде

Театры редко пускают в своё закулисье посторонних, но пьеса современного американского драматурга Чарльза Мори «Балаган» (16+) предлагает это сделать. Мори описал свой опыт работы в летнем театре «Балаган» в штате Нью-Хэмпшир. Здание театра — бывший коровник, сарай, продуваемый всеми ветрами, но всяким летним вечером вот уже сто лет там происходит магия искусства. «Балаган» — театр бедный, но репертуарный, и остаются в нём только настоящие энтузиасты, для которых искусство важнее денег, потому что денег, как правило, нет.