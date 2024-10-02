Сегодня в Башкирии проверят систему оповещения

Напомним, ранее проверка проходила в феврале. В этот раз проверки проходят в рамках месячника гражданской обороны. С 1 октября на предприятиях, организациях и объектах жизнеобеспечения в Уфе пройдут тренировки, где будут развернуты элементы гражданской обороны и защиты в ЧС: аварийно-спасательные и нештатные формирования, пункты санитарной обработки, посты радиационного и химического наблюдения, сборные эвакуационные пункты. На объектах с массовым пребыванием людей пройдут тренировки по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях и пожарах.