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Сегодня в Башкирии проверят систему оповещения

В Башкирии проверят систему оповещения. Сигнал гражданской обороны проверят сегодня, 2 октября, между 10:00 и 11:00 часами утра.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают в МЧС по РБ, на время до 3 минут будет замещен эфир радио- и телеканалов. Буден подан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». С его помощью проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

Напомним, ранее проверка проходила в феврале. В этот раз проверки проходят в рамках месячника гражданской обороны. С 1 октября на предприятиях, организациях и объектах жизнеобеспечения в Уфе пройдут тренировки, где будут развернуты элементы гражданской обороны и защиты в ЧС: аварийно-спасательные и нештатные формирования, пункты санитарной обработки, посты радиационного и химического наблюдения, сборные эвакуационные пункты. На объектах с массовым пребыванием людей пройдут тренировки по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях и пожарах.

МЧС