ABBYY объяснила массовое увольнение россиян «путем трансформации» компании

«Во время онлайн-встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет. Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы везде. Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому, потом венгерскому. Уволили всех, кто с паспортом РФ», — сказала Mash одна из сотрудниц.