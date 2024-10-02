Жители жалуются на работу общественного транспорта

Есть и ещё одна причина отъезда водителей из ближнего зарубежья. Ещё несколько лет назад часто бывал в автобусном парке частного предприятия. Вечером машины возвращаются в гараж. Схема была такой. Водитель за свой счёт должен заправить машину. Немного отдать за стоянку. Плюс отдать 5 тысяч хозяину автобуса в сутки. Это не всегда само транспортное предприятие. Многие машины принадлежат частным лицам или небольшим компаниям, которые сами не могут закрыть какой-то маршрут общественного транспорта и поэтому дают автобусы в аренду более крупной компании. И те ездят под их наименованием. Так вот, после вычета упомянутых расходов всё остальные водитель оставлял у себя. Все наличные деньги!