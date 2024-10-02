Жители жалуются на работу общественного транспорта

Автобусов на линиях мало, в час пик с остановки не уехать. На самых популярных новых маршрутах либо не соблюдается расписание, либо вообще машина «появляется по праздникам». Администрация Владивостока и компании-перевозчики говорят о дефиците водителей.
Ищем водителя
Немного математики.
«За год на маршруты вышло 292 новых автобуса различного класса. Это составляет почти 50% от всего парка общественного транспорта города», — пишет пресс-служба администрации Владивостока.
То есть, грубо, всего в городе должно работать каждый день около 600 автобусов на различных маршрутах. А дефицит водителей сейчас — 40%. Получается, что в городе работает не 600, а 350−360 автобусов.
«На сегодняшний день дефицит кадров составляет почти 40%. На многих маршрутах наблюдаются нарушения интервала движения. Для обеспечения планового выпуска компании-перевозчики ведут активную работу по поиску сотрудников. При этом за все нарушения условий контрактов, в том числе за вышеуказанные, автотранспортные предприятия привлекаются к ответственности», — рассказали в администрации Владивостока.
«Штат у нас укомплектован на 60%. Существует острая нехватка водителей. Не хватает также электриков и механиков», — подтвердил генеральный директор транспортной компании «Каслар» Руслан Айдамиров.
Муниципальное автотранспортное предприятие Владивостока в своём телеграм-канале постоянно держит объявление следующего содержания: «В связи с увеличением подвижного состава предприятие МПВ “ВПОПАТ № 1” ведёт набор водительского состава для работы на новых автобусах. Условия: опыт работы 1−3 года, водительское удостоверение категории D, опрятный внешний вид, знание ПДД РФ, дисциплинированность, безаварийное вождение, стрессоустойчивость, бережное отношение к вверенному имуществу».
Позвонили, уточнили. На предприятии готовы даже рассматривать кандидатов без опыта работы. Но заявок мало.
По словам директора «Каслара», одна из причин в том, что ужесточилась политика государства в отношении мигрантов, которые преимущественно и работали в общественном транспорте. Их стали постоянно проверять на предмет наличия разрешения на работу, водительского удостоверения.
Другая причина дефицита кадров, которую озвучивают в транспортных компаниях, — низкая для рынка заработная плата. В среднем водитель автобуса на маршрутах общественного транспорта получает 50−80 тысяч — в зависимости от нагрузки.
При этом график водителя сложный. Начало работы в 6.00 (после медицинского освидетельствования и проверки техсостояния машины, то есть с 5 часов и даже раньше). Десятки рейсов в день. Поездки часто сопровождаются спорами и выяснением отношений с пассажирами. Питаться приходится в общепите (хранить домашний обед просто негде). Так до 21−22 часов. Потом ещё нужно сдать терминал и проверить автобус.
«Китайских туристов возить уйду. Платят там больше. Автобусы туристического класса — комфортнее, маршруты короче и времени относительно свободного гораздо больше. И требований меньше, чем на пассажирском маршруте», — поделился планами водитель Тимур.
Есть и ещё одна причина отъезда водителей из ближнего зарубежья. Ещё несколько лет назад часто бывал в автобусном парке частного предприятия. Вечером машины возвращаются в гараж. Схема была такой. Водитель за свой счёт должен заправить машину. Немного отдать за стоянку. Плюс отдать 5 тысяч хозяину автобуса в сутки. Это не всегда само транспортное предприятие. Многие машины принадлежат частным лицам или небольшим компаниям, которые сами не могут закрыть какой-то маршрут общественного транспорта и поэтому дают автобусы в аренду более крупной компании. И те ездят под их наименованием. Так вот, после вычета упомянутых расходов всё остальные водитель оставлял у себя. Все наличные деньги!
Сейчас наличными в автобусах платят единицы. Деньги за поездки сразу уходят на счёт предприятия при оплате по безналу. А значит, и интерес у водителей, которые не распоряжаются живыми деньгами, пропал. Плюс у тех же мигрантов периодически возникают проблемы с переводом денег на родину.
Билеты подорожают?
Думается, именно изменение условий оплаты и переводов и сказалось на снижении количества водителей. А то, что общественные перевозки не в минусе, понятно уже давно. Иначе не было бы такого количества коммерческих компаний на рынке. Плюс за социальные маршруты, на которых мало пассажиров, предприятия получают из городского бюджета дотации. Так что грех вроде бы жаловаться.
Но не исключено, что «под шумок» о нехватке водителей скоро опять пойдут разговоры о необходимости повысить стоимость поездки на общественном транспорте.
«Сейчас отток водителей привёл к проблемам с общественным транспортом во Владивостоке. Возвращать людей в конкретные области работодатели будут повышением зарплат, и это правильно. Но платить за это, так или иначе, будет конечный потребитель, мы с вами. Поэтому на уровне города нам придётся обсуждать цену контрактов на перевозки в 2025 году», — уже сейчас говорит депутат Думы Владивостока Антон Савенко.
Напомним, что последний раз цена на проезд во Владивостоке повышалась 1 мая этого года. Ранее — в 2023 году.
«С того времени выросли в цене топливо, ГСМ, запчасти. Дороже стали стоить и новые автобусы. А обновление автопарка — одна из обязанностей транспортных компаний. Повышение цены сделано с учётом индекса потребительских цен и при этом ниже предложенных перевозчиками расчётов», — обосновывала повышение городская администрация.
В настоящее время цена поездки в автобусе составляет 45 рублей при оплате наличными, 39 — если человек платит банковской картой, и 35 рублей при оплате специальной транспортной картой. Перевозчики весной просили цену в 53 рубля. В управлении экономики мэрии города посчитали, что экономически обоснованный тариф — около 45 ₽
Привыкли к хорошему
Претензии у жителей есть и по качеству обслуживания. И по графикам. Но тут есть и другой взгляд на проблему.
«Люди быстро перестают замечать что-то, кроме привычного и удобного, — объяснил психолог Олег Слепцов. — Если есть прямой маршрут без пересадок, то все альтернативы человек начинает игнорировать. Так, на Добровольского на остановке может стоять полупустой 31-й, 34-й, 79-й, но все хотят в 64-й. На нём можно ехать до Чайки. Аналогично с прямым с Маяка на Русский № 63. С его появлением остальные маршруты никуда не делись. Просто их перестали замечать. Примерно та же ситуация и с 95-м маршрутом».
Или вопрос с поездками на Русский. По данным управления транспорта администрации Владивостока, наибольшее количество людей на остановочном пункте «Кампус ДВФУ» в период с 13.30 до 14.00 и с 15.10 до 15.40. Потом пассажиропоток максимально сокращается. Но претензии пассажиров на заполненный автобус остаются.
«Студенты-первокурсники ДВФУ не сразу совмещают для себя графики учебы с расписанием транспорта. В первое время они высыпают на остановку все одновременно. И все стараются уехать в первых же подходящих к остановке автобусах. От этого возникает давка», — объяснял заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.
Мнения могут быть разные. Но одно точно. С работой общественного транспорта во Владивостоке надо что-то решать. Ещё вчера. Хотя, конечно, это сложнее, чем синей краской на дороге отмечать места платных парковок.