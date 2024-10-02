Незрячую жительницу Иркутской области по решению суда выпустили из колонии

Жительницу Иркутской области в прошлом году отправили в колонию поселка Бозой за убийство сожителя во время ссоры. Она просила об освобождении в силу состояния здоровья, поэтому подала апелляцию. Сообщается, что она была незрячей. Об этом рассказывает ИА Альтаир.
— 13 февраля 2023 года женщина получила шесть лет лишения свободы, а 11 мая этого же года ее увезли в колонию поселка Бозой, — рассказывают в агентстве.
Там она провела 1,5 года. В пресс-службе Эхирит-Булагатского районного суда подтвердили, что апелляцию удовлетворили. Такое решение приняли из-за состояния ее здоровья. Теперь женщина на свободе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сентябрь этого года жители Иркутской области перевели мошенникам почти 145 миллионов рублей. Самая популярная схема обмана — это звонок от представителя инвестиционной компании.