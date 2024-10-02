Незрячую жительницу Иркутской области по решению суда выпустили из колонии

Жительницу Иркутской области в прошлом году отправили в колонию поселка Бозой за убийство сожителя во время ссоры. Она просила об освобождении в силу состояния здоровья, поэтому подала апелляцию. Сообщается, что она была незрячей. Об этом рассказывает ИА Альтаир.