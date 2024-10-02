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На улицах Перми появились 11 новых арт-объектов

Полотнами для творчества стали распределительные электрические шкафы.

Источник: Соцсети

На центральных улицах Перми появились 11 новых арт-объектов. Работы создали уличные художники в рамках проекта «Молодежный арт-патруль». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Полотнами для творчества стали распределительные электрические шкафы. Художники попытались интегрировать новые объекты уличного искусства в цветовой код городского пространства. В палитре использовались оттенки, соответствующие окружающей среде.

Например, у Дома Грибушина появились лошади, у зданий Пермской филармонии — визуализация природы звука, а у Почтамта авторы работ переосмыслили нулевой меридиан. Скоро на территории города появится еще четыре новых арт-объекта.

искусство