Шестидневная рабочая неделя ожидает жителей Башкирии в конце месяца

Гражданам придется выйти на работу в субботу, 2 ноября, так как выходной будет перенесен на 30 апреля 2025 года. Правда, рабочий график в этот день будет сокращенным, а воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, станут выходными из-за празднования Дня народного единства.