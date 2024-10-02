Шестидневная рабочая неделя ожидает жителей Башкирии в конце месяца. Это следует из информации, опубликованной Государственной Думой.
Гражданам придется выйти на работу в субботу, 2 ноября, так как выходной будет перенесен на 30 апреля 2025 года. Правда, рабочий график в этот день будет сокращенным, а воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, станут выходными из-за празднования Дня народного единства.
Кстати, согласно проекту праздничного календаря Минтруда, в следующем году ожидаются 11-дневные новогодние каникулы — с 29 декабря по 8 января, а также восемь нерабочих дней в мае.
А на следующей неделе в Башкирии пятница, 11 октября, станет выходным. В этот день будет отмечаться День Республики.