В Иркутске прошел торжественный прием в честь празднования Дня пожилого человека

На мероприятии в Доме Европы присутствовали ветераны труда, Почетные работники общего образования, pаслуженные работники культуры и здравоохранения РФ, лидеры общественных объединений.
«Хочу поблагодарить каждого человека “серебряного возраста”. Вы прошли большой путь, заслужили уважение коллег, родных и близких добросовестным трудом и активным участием в общественной жизни, в том числе в проектах по поддержке участников специальной военной операции. Ваше поколение отличают терпение, выдержка, оптимизм. Нам есть чему у вас поучиться. Мы продолжим создавать для вас комфортные условия и обязательно продолжим учитывать ваши пожелания», — сказал Игорь Кобзев.
Воспитанники детских школ искусств Иркутска подготовили для гостей праздничного мероприятия творческие номера, исполнили известные мелодии. Руководители региона и города вручили собравшимся благодарственные письма и памятные подарки.
«В этот день хочу пожелать крепкого здоровья и всего самого доброго. Огромные слова благодарности за все, что вы сделали и продолжаете делать. Ваши энтузиазм и вера в будущее позволили восстановить страну после Великой Отечественной войны, развивать родной Иркутск. Все, что сегодня нас окружает, — результат вашего труда. В самые трудные времена вы оставались образцом мужества и стойкости, а бесценный жизненный опыт и знания всегда будут востребованы в нашем обществе. Поддержка старшего поколения — один из ключевых вопросов социальной политики мэрии. Задача каждого из нас сделать так, чтобы люди почтенного возраста всегда были окружены вниманием, теплом, заботой», — отметил Руслан Болотов.
В числе приглашенных была председатель ТОС «Светлый» Анастасия Пыргаева, которая накануне отметила день рождения. Она посвятила свою трудовую жизнь транспортной отрасли. Последние 13 лет занимается общественной деятельностью в микрорайоне Солнечный. Основными направлениями для себя считает поддержку семей воинов СВО, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пенсионеров и молодежи. Анастасия Николаевна с оптимизмом смотрит в будущее, подает пример трудолюбия и неравнодушия пяти внукам и девяти правнукам и руководствуется девизом: «Кто, если не мы?!».