В Иркутске прошел торжественный прием в честь празднования Дня пожилого человека

«В этот день хочу пожелать крепкого здоровья и всего самого доброго. Огромные слова благодарности за все, что вы сделали и продолжаете делать. Ваши энтузиазм и вера в будущее позволили восстановить страну после Великой Отечественной войны, развивать родной Иркутск. Все, что сегодня нас окружает, — результат вашего труда. В самые трудные времена вы оставались образцом мужества и стойкости, а бесценный жизненный опыт и знания всегда будут востребованы в нашем обществе. Поддержка старшего поколения — один из ключевых вопросов социальной политики мэрии. Задача каждого из нас сделать так, чтобы люди почтенного возраста всегда были окружены вниманием, теплом, заботой», — отметил Руслан Болотов.