«Удивительное, чем-то пугающее»: в Приморье обнаружен необычный вид червей

Ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук рассказали о необычной находке, обнаруженной жителями Приморья. Оказалось, что найденные странные черви это волосатики (Nematomorpha) — водные животные, личинки которых паразитируют на насекомых, чаще всего на кузнечиках, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.