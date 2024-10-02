«Удивительное, чем-то пугающее»: в Приморье обнаружен необычный вид червей

Ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук рассказали о необычной находке, обнаруженной жителями Приморья. Оказалось, что найденные странные черви это волосатики (Nematomorpha) — водные животные, личинки которых паразитируют на насекомых, чаще всего на кузнечиках, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.
Взрослые особи волосатиков преимущественно обитают в пресных водоемах и живут всего 2−4 недели.
«Чаще всего волосатики заметны во время размножения, когда они сплетаются в клубки (как на видео). Отсюда и название рода — Gordius sp., от распространенного выражения “гордиев узел”, — отмечает к.б.н., в.н.с. лаборатории пресноводной гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Лариса Прозорова.
Отмечается, что специалистов по этим существам в России нет, а между тем волосатики распространены по всему миру.
По информации из Дальневосточного отделения РАН, волосатики не представляют опасности для человека и могут служить индикаторами чистоты воды.
Напомним, в Приморье обнаружили медузу-гиганта с «золотой гривой». Находку запечатлел на видео местный водолаз Сергей Труболыс на глубине в семь метров.