VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у красноярцев

В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов красноярцы тратят в VK (19%), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 3,9 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 4,2% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 10%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.
В то же время на TikTok сейчас приходится почти 8% мобильного интернета, с августа 2022 года его доля сократилась на 4 процентных пункта. Еще 4,8% занимает «Кинопоиск» (рост на 0,5 п.п.), а 1,5% — занимает WhatsApp (рост на 0,6 п.п.). Популярность «Одноклассников» снижается — за год доля соцсети в структуре потребления абонентами Красноярского края упала до 2,8% (снижение на 0,2 п.п.). Также порядка четверти (25%) объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.
Чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, специалисты МегаФона модернизировали свою транспортную инфраструктуру. Так, пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14%, а с VK — на 12%.
«Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента», — отмечает директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.