VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у красноярцев

По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов красноярцы тратят в VK (19%), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 3,9 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 4,2% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 10%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.