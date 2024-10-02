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Красноярцев напугал сигнал системы оповещения

Жителей Красноярска призвали не бояться сирены оповещения.

Источник: Комсомольская правда

2 октября Красноярск услышал вой сирены. Сигнал звучал в разных районах примерно в 10:45 и в 11:10.

Также на одну минуту заместили эфир радио- и телеканалов сигналом гражданской обороны «Внимание всем!». Как анонсировали заранее в мэрии, это плановая проверка систем оповещения населения. Однако, некоторых красноярцев сигнал напугал. В местных чатах горожане писали:

— Почему сирена воет? Страшно.

— У меня одной завыло?

— Я испугалась, неожиданно было.

Однако в МЧС по Красноярскому краю горожан успокоили:

— Без паники! Никаких действий предпринимать не нужно.

Отметим, что как сообщалось ранее, проверка системы оповещения прошла во всех регионах страны. Горожан просят сохранять спокойствие.

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