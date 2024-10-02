Красноярцев напугал сигнал системы оповещения

2 октября Красноярск услышал вой сирены. Сигнал звучал в разных районах примерно в 10:45 и в 11:10.
Также на одну минуту заместили эфир радио- и телеканалов сигналом гражданской обороны «Внимание всем!». Как анонсировали заранее в мэрии, это плановая проверка систем оповещения населения. Однако, некоторых красноярцев сигнал напугал. В местных чатах горожане писали:
— Почему сирена воет? Страшно.
— У меня одной завыло?
— Я испугалась, неожиданно было.
Однако в МЧС по Красноярскому краю горожан успокоили:
— Без паники! Никаких действий предпринимать не нужно.
Отметим, что как сообщалось ранее, проверка системы оповещения прошла во всех регионах страны. Горожан просят сохранять спокойствие.