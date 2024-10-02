Красноярцев напугал сигнал системы оповещения

Также на одну минуту заместили эфир радио- и телеканалов сигналом гражданской обороны «Внимание всем!». Как анонсировали заранее в мэрии, это плановая проверка систем оповещения населения. Однако, некоторых красноярцев сигнал напугал. В местных чатах горожане писали: