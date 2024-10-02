Утром 2 октября Пермь накрыл туман и повсеместные заморозки

Эксперт сообщил в своём телеграм-канале «Опасные природные явления», что в Перми ночное похолодание составило −3 градуса. Повсеместно это утро стало самым холодным с момента начала осени 2024 года. Андрей Шихов также отмечает, что несмотря на выхолаживание у земли, на высотах воздушная масса умеренно тёплая — около +5 градусов на высоте в 1,5 километра.