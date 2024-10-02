Утром 2 октября Пермь накрыл туман и повсеместные заморозки

Как рассказывают удивлённые пермяки, скопления тумана хорошо наблюдались в центре города, в частности их заметили на улице Ленина. Фотографии со зданиями торговых центров, окутанными туманом, жители Перми активно начали публиковать в социальных сетях. Как оказалось, возможными причинами погодного явления могли стать заморозки, которые пришли в Пермский край и соседние регионы этой ночью.
«Повсеместные заморозки отмечены утром в Пермском крае и соседних регионах. Минимальная температура составила в Кунгуре −5,9˚, в Кочёво −5,3˚, в Осе и в Бисере −4,8˚, в Кудымкаре −4,6˚, в Чернушке −4,5˚, в Губахе −4,1˚. На остальных метеостанциях, откуда есть данные, минимумы в пределах 0…-4˚», — рассказал утром 2 октября доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
Эксперт сообщил в своём телеграм-канале «Опасные природные явления», что в Перми ночное похолодание составило −3 градуса. Повсеместно это утро стало самым холодным с момента начала осени 2024 года. Андрей Шихов также отмечает, что несмотря на выхолаживание у земли, на высотах воздушная масса умеренно тёплая — около +5 градусов на высоте в 1,5 километра.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в первый день октября пермский ЦГМС опубликовал среднемесячный прогноз на период отопительного сезона в Пермском крае. По данным метеорологов, температура на протяжении нескольких месяцев обещает быть стабильной.