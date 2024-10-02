В Башкирии нашли решение проблемы безнадзорных животных

— Вот уже который год мы пытаемся решить проблему бродячих собак, но до последнего времени у регионов не было достаточных полномочий. С внесением изменений в федеральное законодательство полномочия субъектов были расширены, и сейчас мы готовим к принятию республиканский закон, — сказал Константин Толкачев. — Численность бездомных животных не сдержать, если не навести порядок в регистрации домашних животных. Идентификация животного означает ответственность владельца. Чипированную собаку так просто не выбросишь на улицу, а если животное потерялось, то его гораздо легче вернуть домой.