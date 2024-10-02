Движение в Московском районе перекроют до середины октября из-за ремонта

В частности, в поселке Понтонный Колпинского района в связи с производством работ по реализации шумозащитных мероприятий на срок с 3 октября 2024 по 2 июня 2025 года полностью закрывается движение транспорта по улице Александра Товпеко — от Пикалевской до Подпорожской улицы. В той же локации и на тот же период ограничения вводятся при движении по улице Александра Товпеко — от Подпорожской до Череповецкой улицы.