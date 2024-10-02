Движение в Московском районе перекроют до середины октября из-за ремонта

Они начнут действовать с 3 октября в четырех районах Петербурга, уточнили в ГАТИ.
В частности, в поселке Понтонный Колпинского района в связи с производством работ по реализации шумозащитных мероприятий на срок с 3 октября 2024 по 2 июня 2025 года полностью закрывается движение транспорта по улице Александра Товпеко — от Пикалевской до Подпорожской улицы. В той же локации и на тот же период ограничения вводятся при движении по улице Александра Товпеко — от Подпорожской до Череповецкой улицы.
В Курортном районе с 3 по 6 октября из-за реконструкции газопровода ограничивается движение по улице Пограничников у пересечения с улицей Володарского в городе Сестрорецк. При этом до 9 октября ограничено движение по улице Володарского — от улицы Пограничников до Северного переулка, с закрытием движения по улице Володарского в направлении от улицы Пограничников к Северному переулку.
В Московском районе с 3 по 15 октября работы по реконструкции канализационной сети потеснят водителей на Черниговской улице (на участке от дома 5 литер. В до дома 11). На этот же срок движение по Черниговской улице в направлении от Московского проспекта к Ново-Рыбинской улице будет полностью закрыто.
В Приморском районе на период с 3 октября по 19 ноября в связи ремонтными работами ограничивается движение на перекрестке Парашютной и Плесецкой улиц.
Ранее «Ъ-СПб» писал о других дорожных ограничениях, которые начали действовать с новой недели в шести районах Петербурга.