Передвижной музей «Поезд Победы» сделает остановку в Иркутске

Посетить выставку можно бесплатно 4, 5 и 6 октября с 10:00 до 18:20 на станции «Иркутск-Пассажирский». Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте poyezd-pobedy.ru/ и получить электронный билет на конкретную дату и время. Регистрация откроется 3 октября в 13:00, количество мест ограничено, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Экспозиция воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. В прошлом году музей пополнился новым вагоном, в котором представлены сведения о военных трибуналах. В 2024-м при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной выставки. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов", — отметили организаторы.
В Иркутской области поезд также остановится на станции Зима 7 и 8 октября.
Напомним, проект реализуется командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и ВОД «Волонтеры Победы». С октября 2020 года выставку-музей «Поезд Победы» посетило более миллиона жителей России и Беларуси.