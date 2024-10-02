Передвижной музей «Поезд Победы» сделает остановку в Иркутске

Посетить выставку можно бесплатно 4, 5 и 6 октября с 10:00 до 18:20 на станции «Иркутск-Пассажирский». Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте poyezd-pobedy.ru/ и получить электронный билет на конкретную дату и время. Регистрация откроется 3 октября в 13:00, количество мест ограничено, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.