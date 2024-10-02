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В ближайшие дни самарцев ждут ночные заморозки

В Самарской области 3 и 4 октября будут заморозки до −6 градусов.

Сейчас в Трентоне: +15° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +16°

В ближайшие дни в Самарской области будут морозные ночи и теплые дни. По прогнозу Приволжского УГМС днем 2 октября температура воздуха по региону прогреется до +23 градусов.

— Ночью 3 и 4 октября местами возможны заморозки до −1…-6 градусов, — следует из информации ведомства.

Так как погода будет ясной и сухой, то днем будет почти по-летнему тепло. Воздух прогреется до +17…+22 градусов, будет дуть ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.

Напомним, что по прогнозу октябрь 2024 года в Самарской области будет аномально теплым и сухим.