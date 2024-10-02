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В Татарстане похолодает до минус четырех градусов

Такая температура ожидается в ближайшую пятницу.

Сейчас в Трентоне: +15° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане похолодает до минус четырех градусов — такая температура ожидается в ближайшую пятницу, 4 октября.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, 3 октября в Татарстане будет переменная облачность, без осадков. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 12 метров в секунду. Ночью температура составит +2..+7 градусов, местами до −2 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

В пятницу, 4 октября, также будет без осадков. Ночью температура опустится до 0..-4 градусов. Днем по-прежнему тепло — от 17 до 22 градусов.