В Татарстане похолодает до минус четырех градусов

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, 3 октября в Татарстане будет переменная облачность, без осадков. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 12 метров в секунду. Ночью температура составит +2..+7 градусов, местами до −2 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов.