Истории иркутских студентов: почему они решили стать детскими хирургами

— Я учусь на 6-м курсе на лечебном факультете. У меня мама работает неврологом в поликлинике, а папа заведует отделением в Иркутской городской клинической больнице № 3 и детской областной клинической больнице. У меня были раздумья, кем работать — на ранних этапах детства. Я хотел пойти в юриспруденцию, потом думал про инженерное дело. Но ближе к 11-му классу я понял, что моя душа лежит к медицине, я с ней контактировал по жизни. Когда я поступил в ИГМУ, я с первого курса понял, что буду нейрохирургом, и не сомневаюсь в этом. Нейрохирургия мне нравится тем, что сразу видно результат работы. Я ассистировал больше 30 раз на операциях с отцом, очень хочется ассистировать в детской больнице и остаться тут работать нейрохирургом, — рассказывает Андрей. Полгода назад команда, в которой он был капитаном, участвовала в олимпиаде Углова и заняла первое место среди 10 команд со всей России и ближайшего зарубежья.