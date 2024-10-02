Истории иркутских студентов: почему они решили стать детскими хирургами

С подающими надежды студентам Иркутского медуниверситета встретился главврач Иркутской областной детской больницы и попечитель фонда «Нужна операция» Юрий Козлов. Он вручил им хирургические наборы в качестве награды за успехи.
— Подарочные хирургические наборы приобрел первый в России фонд развития детской хирургии «Нужна операция». Кого-то из студентов отметили за выдающиеся успехи в рамках Международной студенческой олимпиады имени Федора Углова, кого-то — за отличную учебу, активную научную и общественную деятельность. Среди награжденных есть и победители грантовых конкурсов, направленных на поддержку инновационных проектов. Все эти ребята планируют стать хирургами: их интересуют нейрохирургия, кардиохирургия, офтальмология и абдоминальная хирургия. А в качестве будущего места работы они рассматривают Иркутскую областную детскую больницу, — рассказывает Яна Белинская, пресс-секретарь ИОДКБ.
Фонд «Нужна операция» уже три года активно помогает ИОДКБ: закупает для госпиталя инновационное оборудование (например, аппарат искусственного кровообращения или реанимационный комплекс для новорожденных), помогает в проведении операций для иностранных пациентов и проводит образовательные мероприятия внутри больницы.
Студенты рассказали, как они выбрали нелегкую, но очень важную и нужную профессию врача.
Екатерина Самойленко совмещает учебу и работу в областной детской больнице. Она первой встречает маленьких пациентов — как медицинская сестра приемного отделения. У нее в семье нет врачей. Но однажды увидела рекламу по телевизору, там была женщина-врач — после этого она тоже захотела ходить в белом халате и спасать жизни.
— Я учусь на 5-м курсе. В последующем я собираюсь стать детским нейрохирургом. Да, у меня была необычная история выбора профессии: я в телевизоре увидела женщину в медицинском халате и решила, что хочу тоже ходить в медицинском халате. Это было в 10-м классе. Думала, на какую специальность поступать, и выбрала посложнее — нейрохирургию, и об этом еще ни разу не пожалела. Я ходила на операции, но ассистировать пока не было возможности, операции совпадают с учебой или работой в приемном отделении.
Меня приглашают в отделение нейрохирургии, возможно, в следующем году пойду к ним работать медсестрой, до врача мне учиться еще четыре года. Работа в приемном отделении меня научила быстро реагировать даже на нештатные ситуации. Я участвую во внутривузовских олимпиадах по микрохирургии. Дома тренируюсь шить сосуды на курицах, купила инструменты и шовный материал, беру куриное бедро и шью дома. И уже готова на конкурсах быть оператором, а не ассистентом или медсестрой.
А вот Андрей Семенов — сын известного нейрохирурга в Иркутске Александра Валерьевича Семенова. Отец не настаивал, чтобы сын шел по его стопам, но Андрей выбрал нейрохирургию и, учась в университете, помогает отцу делать операции (уже больше 30 операций). Сейчас Андрей мечтает ассистировать на детской операции.
— Я учусь на 6-м курсе на лечебном факультете. У меня мама работает неврологом в поликлинике, а папа заведует отделением в Иркутской городской клинической больнице № 3 и детской областной клинической больнице. У меня были раздумья, кем работать — на ранних этапах детства. Я хотел пойти в юриспруденцию, потом думал про инженерное дело. Но ближе к 11-му классу я понял, что моя душа лежит к медицине, я с ней контактировал по жизни. Когда я поступил в ИГМУ, я с первого курса понял, что буду нейрохирургом, и не сомневаюсь в этом. Нейрохирургия мне нравится тем, что сразу видно результат работы. Я ассистировал больше 30 раз на операциях с отцом, очень хочется ассистировать в детской больнице и остаться тут работать нейрохирургом, — рассказывает Андрей. Полгода назад команда, в которой он был капитаном, участвовала в олимпиаде Углова и заняла первое место среди 10 команд со всей России и ближайшего зарубежья.
— Мы учимся на «отлично» в ИГМУ на 4-м курсе лечебного дела. С 3-го курса мы пришли на госпитальную хирургию, участвовали во внутривузовской олимпиаде, заняли там первое место. На медицину у нас не было грандиозных планов. Но когда мы были еще школьницами, дедушка сказал нам, что Иркутской государственный медицинский университет самый сильный в Советском Союзе был — и мы решили, что нужно связать свою судьбу с медициной, — рассказывают сестры.
Если они не отступят и придут работать в детскую больницу, то, может быть, они станут работать уже в новом, современном, высокотехнологичном здании, которое собираются построить в Иркутске рядом со старым, историческим зданием Кузнецовской больницы, где сегодня и располагается ИОДКБ. Впрочем, и находясь в старом здании, больница обновляется. После беседы с главврачом студенты отправились на экскурсию по больнице, им продемонстрировали недавно открывшиеся отделения кардиохирургии и рентгенэндоваскулярных методов исследования.