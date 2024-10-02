Проект на берегу Казанки прошел экспертизу

Напомним, что в сентябре 2023 года проект объекта на набережной реки Казанки был одобрен на заседании инвестиционного совета Татарстана под председательством Раиса республики Рустама Минниханова. По словам руководителя РТ, комплекс станет «неким нашим Москва-Сити».