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Теплая погода ждет Приморье в ближайшие выходные дни

Во Владивостоке температура воздуха поднимется до +21 градуса тепла.

Сейчас в Трентоне: +15° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: PrimaMedia.ru

В предстоящие выходные, 5 и 6 октября, жители Приморья могут насладиться ясной и теплой погодой благодаря влиянию тихоокеанского антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Примгидромета.

Температура ночью ожидается в пределах от +5 до −4 °С в отдаленных районах и от +6 до +14 °С на побережье. Днем столбики термометров покажут от +16 до +23 °С.

Ветер будет слабым, с переменными направлениями, осадков не предвидится.

Во Владивостоке установится солнечная и относительно теплая погода. Ночные температуры будут колебаться от +10 до +14 °С, а днем температура воздуха поднимется до +17…+21 °С.

Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Приморье.

Осадков в регионе прогнозируется меньше многолетних значений.

Напомним, сегодня во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха в течение дня составит +13…+15°C.