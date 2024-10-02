Теплая погода ждет Приморье в ближайшие выходные дни

В предстоящие выходные, 5 и 6 октября, жители Приморья могут насладиться ясной и теплой погодой благодаря влиянию тихоокеанского антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Примгидромета.
Температура ночью ожидается в пределах от +5 до −4 °С в отдаленных районах и от +6 до +14 °С на побережье. Днем столбики термометров покажут от +16 до +23 °С.
Ветер будет слабым, с переменными направлениями, осадков не предвидится.
Во Владивостоке установится солнечная и относительно теплая погода. Ночные температуры будут колебаться от +10 до +14 °С, а днем температура воздуха поднимется до +17…+21 °С.
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Приморье.
Осадков в регионе прогнозируется меньше многолетних значений.
Напомним, сегодня во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха в течение дня составит +13…+15°C.