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Жителя Уфы госпитализировали после наезда «Шевроле» на проспекте Салавата Юлаева

В Уфе Chevrolet Epica сбила на проспекте Салавата Юлаева пешехода.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 1 октября, в Уфе в ДТП пострадал пешеход. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Авария произошла на проспекте Салавата Юлаева. 26-летний парень за рулем Chevrolet Epica наехал на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате происшествия 50-летний пешеход получил множество травм, его госпитализировали. По факту случившегося началось разбирательство.

В ГАИ напомнили, что следует переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, перед этим убедившись в безопасности. Сотрудники дорожной полиции рекомендуют гражданам иметь свотовозвращающие элементы на одежде, которые сделают их заметными на дороге в темное время суток и предоставят возможность водителям вовремя заметить пешеходов на дороге и предпринять меры по предотвращению аварии.

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