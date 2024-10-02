В большинстве районов Хабаровского края обойдется без осадков 3 октября

На 3 октября в Хабаровском крае синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. В северных районах возможны кратковременные дожди. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов, а днем воздух прогреется от +16 до +18 градусов. Ветер юго-западный от восьми до 13 метров в секунду, днем возможны порывы до 15−18 метров в секунду.
В южных районах края также обойдется без осадков. Ночью температура будет держаться от +1 до +6 градусов, местами возможны заморозки от нуля до −5 градусов. Днем воздух прогреется до +15 +20 градусов. Ветер юго-западный от пяти до 10 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.
В центральных районах края синоптики также не прогнозируют осадков. Ночная температура составит от +1 до +7 градусов, а днем потеплеет от +14 до +20 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от пяти до 14 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.
В северных районах Хабаровского края погода будет переменчивой. В Аяно-Майском и Охотском муниципальных районах возможен кратковременный дождь, но в остальной части осадков не ожидается. Ночью температура опустится от −1 до +6 градусов, днем потеплеет от +8 до +19 градусов. Скорость юго-западного ветра от пяти до 12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.