Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В большинстве районов Хабаровского края обойдется без осадков 3 октября

Ночные температуры в южных районах опустятся до минус пяти градусов.

Сейчас в Трентоне: +15° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

На 3 октября в Хабаровском крае синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. В северных районах возможны кратковременные дожди. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевой столице осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов, а днем воздух прогреется от +16 до +18 градусов. Ветер юго-западный от восьми до 13 метров в секунду, днем возможны порывы до 15−18 метров в секунду.

В южных районах края также обойдется без осадков. Ночью температура будет держаться от +1 до +6 градусов, местами возможны заморозки от нуля до −5 градусов. Днем воздух прогреется до +15 +20 градусов. Ветер юго-западный от пяти до 10 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.

В центральных районах края синоптики также не прогнозируют осадков. Ночная температура составит от +1 до +7 градусов, а днем потеплеет от +14 до +20 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от пяти до 14 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.

В северных районах Хабаровского края погода будет переменчивой. В Аяно-Майском и Охотском муниципальных районах возможен кратковременный дождь, но в остальной части осадков не ожидается. Ночью температура опустится от −1 до +6 градусов, днем потеплеет от +8 до +19 градусов. Скорость юго-западного ветра от пяти до 12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.