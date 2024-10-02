В большинстве районов Хабаровского края обойдется без осадков 3 октября

В северных районах Хабаровского края погода будет переменчивой. В Аяно-Майском и Охотском муниципальных районах возможен кратковременный дождь, но в остальной части осадков не ожидается. Ночью температура опустится от −1 до +6 градусов, днем потеплеет от +8 до +19 градусов. Скорость юго-западного ветра от пяти до 12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.