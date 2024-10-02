Сосны в честь погибшего на СВО хабаровчанина высадили его семья и Демешин

В Хабаровске увековечили память гвардии старшего лейтенанта Евгения Яна, который погиб в зоне спецоперации. В честь бойца были высажены сосны, которые в будущем станут аллеей, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Церемония передачи Золотой Звезды состоялась сегодня, 2 октрября, в штабе Восточного военного округа. В ней участвовал врио командующего войсками Михаил Носулев, Дмитрий Демешин, а также родители погибшего, Татьяна и Александр Ян, в чьи руки губернатор лично передал награду.
«Это наше общее горе, и мы всем сердцем разделяем боль матери и отца. Скорбим вместе с ними и благодарим за воспитание настоящего мужчины, гражданина своей Родины», — подчеркнул глава края.
После торжественной передачи Золотой Звезды участники мероприятия высадили во дворе штаба округа несколько сосен. Как отметил Демешин, деревья станут заделом для будущей Аллеи памяти бойцов СВО из Хабаровска и других дальневосточных регионов, которые пожертвовали собой ради будущего России.
Евгений Ян родился в посёлке Маго Николаевского района. Решил служить Родине ещё будучи подростком. После школы поступил в Дальневосточное высшее командное училище имени Рокоссовского. Принимал участие в СВО в качестве старшего лейтенанта, погиб в 2023 году при выполнении боевой задачи.