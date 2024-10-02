Можем ли мы позволить себе долгое образование?

И вот еще вопрос: предлагая сократить школьное образование, нам на самом деле предлагают что? Предлагают ли нам отказаться, например, от странных курсов с непроизносимыми названиями типа ОРКСЭ, ОДНКНР, ОБЗиР, РМГ и прочих «Разговоров о важном», которые на самом деле все про одно и то же и каждый ни про что? Предлагают ли нам вернуть в берега музыку и ИЗО, раз уж историю живописи изучать подростки так и не начали, а Чайковского даже восьмиклассники по-прежнему путают с Чуковским? Сдается мне, что план какой-то другой. Сдается мне, что из школы и правда скорее Дарвина выкинут, чем откажутся от нового профориентационного курса «Россия — мои горизонты», призванном донести до детей, что в стране не хватает рабочих и всех уже заждались в колледжах. А музыку с ИЗО еще и расширить могут: надо же когда-то исполнять хиты Газманова и Шамана и рисовать открытки на все случаи жизни.