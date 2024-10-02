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Омичи-квадроберы активно скупают маски животных и перчатки с носками в виде лап

Летом 2024 года продажи таких товаров по сравнению с предыдущим периодом выросли в 2, 5 раза.

Источник: Комсомольская правда

На фоне главной новости двух последних дней об омичке с сыном на поводке аналитики сервиса Авито провели исследование востребованности у омичей товаров для квадробики. Напомним, это детское и подростковое увлечение, квадроберы подражают внешности и поведению животных.

Оказалось, это движение набирает популярность и в Омске.

«Продажи атрибутов квадроберов на Авито летом 2024 года выросли в в Омске в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщили в компании.

Самая обычная маска с мордой животного стоит сейчас в среднем 1100 рублей. «Хвосты» идут по 600 рублей, перчатки и носки в виде лап животных — по 100.

Есть и эксклюзивные товары ручной работы, стоят такие маски от 5000 рублей.

А вот спрос на товары для хоббихорсеров — эти скачут на игрушечных палочках-лошадках — по данным аналитиков, напротив, упал в Омске на 22%.