Омичи-квадроберы активно скупают маски животных и перчатки с носками в виде лап

На фоне главной новости двух последних дней об омичке с сыном на поводке аналитики сервиса Авито провели исследование востребованности у омичей товаров для квадробики. Напомним, это детское и подростковое увлечение, квадроберы подражают внешности и поведению животных.
Оказалось, это движение набирает популярность и в Омске.
«Продажи атрибутов квадроберов на Авито летом 2024 года выросли в в Омске в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщили в компании.
Самая обычная маска с мордой животного стоит сейчас в среднем 1100 рублей. «Хвосты» идут по 600 рублей, перчатки и носки в виде лап животных — по 100.
Есть и эксклюзивные товары ручной работы, стоят такие маски от 5000 рублей.
А вот спрос на товары для хоббихорсеров — эти скачут на игрушечных палочках-лошадках — по данным аналитиков, напротив, упал в Омске на 22%.