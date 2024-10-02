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Запреты на посещение лесов до сих пор действуют в трех областях Беларуси

Несмотря на прохладную и пасмурную погоду, которая установилась в Беларуси, в некоторых районах до их пор сохраняется пятый класс горимости.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Запреты на посещение лесов продолжают действовать в некоторых районах трех областей Беларуси, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза республики.

Так, районы со строгими запретами есть в Брестской, Гомельской и Могилевской областях, но больше всего красных районов — на Брестчине. Среди них Барановичский, Березовский, Брестский, Жабинковский, Ивацевичский, Кобринский, Ляховичский и Малоритский районы.

В Могилевской области пять закрытых районов — это Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский и Хотимский.

В Гомельской области в трех районах до сих пор действует пятый класс горимости и запреты на посещение лесных массивов. Это Ветковский, Гомельский, Добрушский районы. И еще в одном районе — Лоевском — введены ограничения на посещение лесов.

Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми.

Ответственность за нарушения

В Беларуси за нарушения требований пожарной безопасности в лесах, а также запрета на посещение лесных массивов предусмотрена административная ответственность — штраф составляет в размере до 20 базовых величин.

Кроме этого, нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников влечет наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.