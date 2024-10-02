Запреты на посещение лесов до сих пор действуют в трех областях Беларуси

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Запреты на посещение лесов продолжают действовать в некоторых районах трех областей Беларуси, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза республики.
Так, районы со строгими запретами есть в Брестской, Гомельской и Могилевской областях, но больше всего красных районов — на Брестчине. Среди них Барановичский, Березовский, Брестский, Жабинковский, Ивацевичский, Кобринский, Ляховичский и Малоритский районы.
В Могилевской области пять закрытых районов — это Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский и Хотимский.
В Гомельской области в трех районах до сих пор действует пятый класс горимости и запреты на посещение лесных массивов. Это Ветковский, Гомельский, Добрушский районы. И еще в одном районе — Лоевском — введены ограничения на посещение лесов.
Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми.
Ответственность за нарушения
В Беларуси за нарушения требований пожарной безопасности в лесах, а также запрета на посещение лесных массивов предусмотрена административная ответственность — штраф составляет в размере до 20 базовых величин.
Кроме этого, нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников влечет наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.