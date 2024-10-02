Когда дадут отопление в Хабаровске осенью 2024 года?

По данным мэрии Хабаровска, в первую декаду сентября паспорт готовности к отопительному сезону получили все жилые дома в городе. За лето управляющие организации промыли системы отопления в более чем 3 тысячах домах, заменили стояки системы отопления протяжённостью 3,4 тысячи погонных метров, отремонтировали более 260 кровель и дверей, а также отремонтировали межпанельные швы на сотне с половиной зданий.