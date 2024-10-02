Когда дадут отопление в Хабаровске осенью 2024 года?

Несмотря на тёплый сентябрь, осень в Хабаровске вступает в свои права, и температура воздуха продолжает опускаться. Многие горожане уже задаются вопросом, когда батареи в домах наконец нагреются. Всё, что нужно знать о начале отопительного сезона — в материале «АиФ-Дальинформ».
Когда стартует отопительный сезон?
Как сообщил в своём Telegram-канале мэр Сергей Кравчук, отопительный сезон в краевой столице официально начнётся 8 октября. Именно эта дата указана в постановлении, которое градоначальник подписал накануне.
«Решение принято в связи с понижением температур наружного воздуха и на основании прогнозов синоптиков», — сказал он.
По данным Дальневосточного гидрометцентра, к 8 октября ночные температуры в Хабаровске установятся на стабильной отметке +1…+3 градуса. Днём воздух будет прогреваться не выше +12…+14 градусов.
Кому дадут тепло в первую очередь?
При запуске отопительных систем первыми к теплу будут подсоединены социально-значимые объекты — больницы, школы и детские сады. Далее тепло будет подаваться в жилые дома в течение пяти дней. К 13 октября все батареи будут горячими.
«Старт подачи теплоснабжения — ответственный момент, поэтому этот период находится под моим контролем. Также поручил всем сетевым организациям и коммунальным службам ускорить незавершённые ремонтные работы, чтобы исключить сбои», — отметил Кравчук.
Готов ли жилфонд города к отопительному сезону?
По данным мэрии Хабаровска, в первую декаду сентября паспорт готовности к отопительному сезону получили все жилые дома в городе. За лето управляющие организации промыли системы отопления в более чем 3 тысячах домах, заменили стояки системы отопления протяжённостью 3,4 тысячи погонных метров, отремонтировали более 260 кровель и дверей, а также отремонтировали межпанельные швы на сотне с половиной зданий.