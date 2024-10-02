Жители Башкирии в следующие два года смогут бесплатно чипировать собак

В Башкирии выделят 57 миллионов рублей на бесплатное чипирование собак. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.
Региональный парламент разработал законопроект, который предполагает обязательную идентификация и регистрация собак. В первые два года чипирование животных и их постановка на учет для всех желающих будут абсолютно бесплатными.
Новую систему планируют ввести при поддержке казны Башкирии. Согласно расчетам парламентариев, в следующем году на нее потребуется порядка 29 миллионов рублей, в 2026-м — около 28 миллионов. В последующие годы идентификация и регистрация собак будут платными.
В чипе будет содержаться индивидуальный номер. Считав его сканером, специалист сможет увидеть всю необходимую информацию о животном, включая сведения о его хозяине.
— Численность бездомных животных не сдержать, если не навести порядок в регистрации домашних животных. Идентификация животного означает ответственность владельца. Чипированную собаку так просто не выбросишь на улицу, а если животное потерялось, то его гораздо легче вернуть домой, — заявил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.
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