Жители Башкирии в следующие два года смогут бесплатно чипировать собак

Новую систему планируют ввести при поддержке казны Башкирии. Согласно расчетам парламентариев, в следующем году на нее потребуется порядка 29 миллионов рублей, в 2026-м — около 28 миллионов. В последующие годы идентификация и регистрация собак будут платными.