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Свыше 3 тысяч фур и легковушек стоит на границе Беларуси и ЕС

На границе Беларуси с Польшей образовалась очередь не только из фур и легковых автомобилей, но и рейсовых автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Более 2,7 тысячи фур и 320 легковых автомобилей находятся на границах Беларуси и Европейского союза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

По данным на 8:00, больше всего фур традиционно находится в очередях на границе Беларуси с Литвой, где в ПП «Каменный Лог» застряли 740 грузовиков, а в «Беняконях» — 660.

В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — тоже образовалась большая очередь, там сейчас стоит 900 грузовиков.

На погранпереходе «Григоровщина» на границе белорусско-латвийской границе машин вдвое меньше — 410.

Очереди из легковых машин фиксируются только на польском направлении — там в пункте пропуска «Брест» стоит 320 автомобилей. В этом же пункте пропуска фиксируется и очередь из 55 пассажирских автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС