Свыше 3 тысяч фур и легковушек стоит на границе Беларуси и ЕС

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Более 2,7 тысячи фур и 320 легковых автомобилей находятся на границах Беларуси и Европейского союза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
По данным на 8:00, больше всего фур традиционно находится в очередях на границе Беларуси с Литвой, где в ПП «Каменный Лог» застряли 740 грузовиков, а в «Беняконях» — 660.
В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — тоже образовалась большая очередь, там сейчас стоит 900 грузовиков.
На погранпереходе «Григоровщина» на границе белорусско-латвийской границе машин вдвое меньше — 410.
Очереди из легковых машин фиксируются только на польском направлении — там в пункте пропуска «Брест» стоит 320 автомобилей. В этом же пункте пропуска фиксируется и очередь из 55 пассажирских автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.