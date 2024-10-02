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Сирены прозвучат сегодня в Нижегородской области

В регионах России проводят проверку системы оповещения населения.

Источник: Нижегородская правда

Сирены прозвучат сегодня, 2 октября, в Нижегородской области. В регионах России проведут проверку системы оповещения населения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

В ведомстве предупредили, что с 10:00 до 11:00 на улицах можно будет услышать сирены, а эфир ТВ и радио будет замещëн информационным аудиовизуальным сообщением: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

«Так подаётся сигнал гражданской обороны “Внимание всем!”, — предупреждают спасатели. — Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение».

Такая проверка позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения.

Это необходимо для того, чтобы быть уверенным в работоспособности всех систем на случацй возникновения чрезвычайных ситуаций.

МЧС