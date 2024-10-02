Сирены прозвучат сегодня в Нижегородской области

Сирены прозвучат сегодня, 2 октября, в Нижегородской области. В регионах России проведут проверку системы оповещения населения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
В ведомстве предупредили, что с 10:00 до 11:00 на улицах можно будет услышать сирены, а эфир ТВ и радио будет замещëн информационным аудиовизуальным сообщением: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».
«Так подаётся сигнал гражданской обороны “Внимание всем!”, — предупреждают спасатели. — Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал — или радио и прослушать информационное сообщение».
Такая проверка позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения.
Это необходимо для того, чтобы быть уверенным в работоспособности всех систем на случацй возникновения чрезвычайных ситуаций.