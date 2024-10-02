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20 трамваев с новой моделью кузова выйдут на линию в Новосибирске

Это стало возможным благодаря поддержке правительства региона.

Источник: Соцсети

В среду, 2 октября 2024 года, в Новосибирске презентуют новейшие трамваи с новой моделью кузова и обогрева. Их собрали на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ Сибирь».

В планах на 2024-й модернизировать 20 вагонов, которые в дальнейшем пустят по маршруту № 13. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что обновление электрического транспорта в Новосибирске проходит с 2017-го. С нынешнего года в сборке используется кузов модели Т701. Его, по данным пресс-службы, выделяют: четыре двери (а не три), увеличенный низкий пол, современный дизайн, кондиционер, система отопления, валидаторы.