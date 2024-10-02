20 трамваев с новой моделью кузова выйдут на линию в Новосибирске

Отмечается, что обновление электрического транспорта в Новосибирске проходит с 2017-го. С нынешнего года в сборке используется кузов модели Т701. Его, по данным пресс-службы, выделяют: четыре двери (а не три), увеличенный низкий пол, современный дизайн, кондиционер, система отопления, валидаторы.