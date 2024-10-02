В Новосибирске заменят черёмуху, высаженную в 70-х годах на улице Урицкого

Аллею Черёмухи Маака в Новосибирске на улице Урицкого реконструируют. Специалисты провели исследование и выяснили, что деревья, высаженные в 70-х годах, повреждены на 87%. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.