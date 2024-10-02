В Новосибирске заменят черёмуху, высаженную в 70-х годах на улице Урицкого

Аллею Черёмухи Маака в Новосибирске на улице Урицкого реконструируют. Специалисты провели исследование и выяснили, что деревья, высаженные в 70-х годах, повреждены на 87%. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
— Растения находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, а значит, могут угрожать жизни и имуществу горожан. Проект реконструкции зелёных насаждений был представлен в конце августа, — сообщают власти города.
По окончанию реконструкции аллею украсят 158 крупномерных саженцев черемухи Маака и 775 саженцев рябинника рябинолистного.
Ранее КП-Новосибирск писала, что работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы в Толмачёво завершат на два года раньше.