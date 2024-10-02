Из приморского Артема депортируют 21 «иностранного специалиста»

Больше двух десятков нелегальных мигрантов принудительно покинут приморский Артем. Их уличили в незаконном нахождении и работе на территории России, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
«Иностранных специалистов» полицейские задержали во время одного из рейдов по местам, где живут и работают приезжие. Их доставили в отделение полиции, проверили отпечатки пальцев и документы, подтверждающие личность и законность пребывания в России.
Как выяснилось, у всех 21 задержанных с последним оказались большие проблемы. Попросту говоря, никаких оснований находиться в нашей стране у них не было. Еще 12 из них незаконно работали на одном из предприятий.
Всех нарушителей Артемовский городской суд решил принудительно выдворить из России. А до того момента отправил их в центр временного содержания иностранных граждан.
«Достанется» и предпринимателю, принявшему на работу нелегалов. На него составили 12 протоколов за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. Для юридических лиц наказанием за каждое такое правонарушение может быть штраф до 800 тысяч рублей.
Ранее «КП» рассказывала, что во Владивостоке полицейские задержали мигрантов, организовавших с нарушением санитарных норм пекарню в полуразвалившемся ангаре.