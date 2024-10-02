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На центральных улицах Ростова высадят шалфей и хризантемы

Ростовская область, 2 октября 2024. DON24.RU. В Ростове в этом году было принято решение изменить подход к озеленению донской столицы и сделать акцент на многолетние и вечнозеленые растения. Об этом говорилось на пленарном совещании в мэрии.

«Однолетники же яркими деталями будут дополнять цветочные композиции», — сказал градоначальник Алексей Логвиненко.

Этой осенью на улицах и площадях Ростова появятся почти 28 тыс. кустарников: это гортензия, форзиция, спирея, можжевельник, а также кустарники для живой изгороди — бирючина, барбарис. Для них определено более 60 локаций.

Высадят также почти 10 тысяч многолетних растений: шалфей, хризантемы, злаковые. Они украсят круговые развязки, центральные улицы районов, парки, скверы. При этом на улице Мечникова и улице Текучева цветочное оформление появится впервые, отмечалось на совещании.

ЖКХ