На центральных улицах Ростова высадят шалфей и хризантемы

«Однолетники же яркими деталями будут дополнять цветочные композиции», — сказал градоначальник Алексей Логвиненко.
Этой осенью на улицах и площадях Ростова появятся почти 28 тыс. кустарников: это гортензия, форзиция, спирея, можжевельник, а также кустарники для живой изгороди — бирючина, барбарис. Для них определено более 60 локаций.
Высадят также почти 10 тысяч многолетних растений: шалфей, хризантемы, злаковые. Они украсят круговые развязки, центральные улицы районов, парки, скверы. При этом на улице Мечникова и улице Текучева цветочное оформление появится впервые, отмечалось на совещании.