Фигурант теракта в «Крокусе» Мирзоев* из Новосибирска сдает своих сообщников

В рамках расследования теракта в концертном зале Crocus City Hall фигуранты дела начали давать взаимные обвинения, что, по мнению следствия, стало основанием для продления их ареста. Согласно судебным материалам, такая ситуация может привести к угрозам со стороны обвиняемых друг другу, если они окажутся на свободе.