Из-за низкого уровня Амура пригородный хабаровский теплоход остановится не везде

По сведениям Дальневосточного управления гидрометеослужбы, уровень Амура у Хабаровска составляет 56 сантиметров, а в ближайшие двое суток ожидается спад воды на 25−30 сантиметров. Оперативную информацию по движению пригородных теплоходов можно уточнить у диспетчера по телефону: 8−924−310−61−39.