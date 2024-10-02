Из-за низкого уровня Амура пригородный хабаровский теплоход остановится не везде

На маршруте Речной вокзал — 10-й километр (остров Большой Уссурийский) в связи с низким уровнем воды в Амуре закрыты остановки «6-й километр» и «7-й километр». Об этом уведомили представители «Амурских пассажирских перевозок», которые владеют пригородными теплоходами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, с 18 сентября также изменилась схема движения пригородного теплохода Хабаровск — Парус. На этом маршруте, также из-за низкого уровня воды стала временно несудоходной протока Осиновая, поэтому теплоходы могут доходить только до одноименной остановки.
По сведениям Дальневосточного управления гидрометеослужбы, уровень Амура у Хабаровска составляет 56 сантиметров, а в ближайшие двое суток ожидается спад воды на 25−30 сантиметров. Оперативную информацию по движению пригородных теплоходов можно уточнить у диспетчера по телефону: 8−924−310−61−39.