В Караганде 6 октября проезд в автобусах будет бесплатным

Об этом сообщили в акимате города.
Отмечается, что общественный транспорт будет курсировать согласно графику воскресного дня.
В понедельник, 7 октября, работа общественного транспорта вернётся в штатный режим.
В Караганде 6 октября, в день референдума, проезд в автобусах городских и пригородных маршрутов будет бесплатным, передает DKnews.kz.
Об этом сообщили в акимате города.
Отмечается, что общественный транспорт будет курсировать согласно графику воскресного дня.
В понедельник, 7 октября, работа общественного транспорта вернётся в штатный режим.