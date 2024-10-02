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В Караганде 6 октября проезд в автобусах будет бесплатным

В Караганде 6 октября, в день референдума, проезд в автобусах городских и пригородных маршрутов будет бесплатным, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Об этом сообщили в акимате города.

Отмечается, что общественный транспорт будет курсировать согласно графику воскресного дня.

В понедельник, 7 октября, работа общественного транспорта вернётся в штатный режим.