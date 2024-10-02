Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области за неделю COVID-19 подтвердили у 562 жителей

В регионе растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Источник: РИА "Новости"

С 23 по 29 сентября вирус обнаружили у 562 волгоградцев — это на 20 случаев заболевания больше, чем было неделей ранее. По данным оперштаба, общее число заражений инфекцией достигло 286 687.

За неделю справиться с последствиями коронавируса смогли 409 пациентов. За все время от заболевания вылечились 278 856 жителей региона. Летальных исходов от коронавируса за эту неделю в Волгоградской области не зафиксировано.

Напомним, по всему миру стремительно растет число случаев еще одного варианта COVID-19, который получил название XEC. В Роспотребнадзоре объяснили, чем новый штамм отличается от предыдущих мутаций.

Первые случаи новой вариации коронавируса уже выявили в России. Один из них зафиксировали в соседнем с Волгоградской областью субъекте.

коронавирус